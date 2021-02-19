Спорт

Мастер-класс по воркауту провели для студентов в Пскове

В преддверии Дня Защитника Отечества псковская-воркаут-команда Beast on the Bar провела мастер-класс по различным упражнениям и элементам воркаута для студентов областного центра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч.

В честь предстоящего праздника была организована спортивная эстафета, на которой задействовали базовые упражнения по воркауту.

«Спортсмены поделились советами по тренировкам, секретами по изучению элементов и подготовке должного уровня общей физической подготовки для сдачи нормативов комплекса ГТО», - отметил Виталий Дидыч.

Мероприятие прошло в рамках проекта развития воркаут-движения как основы подготовки к ГТО, реализуемого с использованием гранта президента России на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, а также при поддержке администрации Псковской области, Псковского городского молодежного центра, проектного офиса «Команда 2018» и регионального оператора ВФСК ГТО в Псковской области.