Спорт

«Холодные игры» впервые пройдут в Пскове в последний день зимы

Спортивно-оздоровительный фестиваль «Холодные игры» впервые пройдет в Пскове в последний день зимы, 28 февраля, на городском пляже у Мирожского монастыря. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городском Молодежном центре (организатор мероприятия), принять участие в фестивале сможет любой желающий в возрасте до 35 лет.

«Холодные игры» проведут в двух номинациях: «Ватрушки» (с категориями «Семейный старт» и «Произвольное катание») и «Волейбол».

Старт мероприятия в 11:00.

По итогу фестиваля команды-участники получат согревающие подарки - соответственно призовым местам в каждой категории.

Перед подачей заявки организаторы просят ознакомиться с положением.