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Спорт

В Пскове состоялось первенство по рукопашному бою

23.02.2021 11:00|ПсковКомментариев: 0

Первенство города Пскова по рукопашному бою, которое собрало 60 участников от 10 до 20 лет, состоялось 21 февраля. Как рассказала Псковской Ленте Новостей президент Псковской региональной федерации рукопашного боя Дина Дымова,эти соревнования проводились как отборочные к чемпионату и первенству Псковской области, которые состоятся 20 - 21 марта.

«Больше года по известным причинам мы не проводили соревнований и волновались все: организаторы, спортсмены, судьи. Но все прошло хорошо, удалось соблюсти все требования Роспортебнадзора. Хочется отдельно отметить высокую дисциплину участников, их подготовку, за что мы благодарим старшего тренера псковской сборной Владимира Евдокимова. Украшением первенства стала слаженная и четкая работа судейской бригады под руководством главного судьи соревнований Владимира Тимофеева», - отметили в оргкомитете мероприятия.

Соревнования проводились при поддержке комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова. Благодаря спонсорской поддержке от команды ветеранов единоборств,все дети-участники соревнований, независимо от занятого места, получили сладкие призы.

 

 

Теги: #единоборства #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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