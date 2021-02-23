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Спорт

Чемпион мира передал свои медали в музей спорта Псковского края

26.02.2021 08:00|ПсковКомментариев: 0

Музей спорта Псковского края посетил выпускник ВЛГАФК, чемпион мира и России по самбо среди студентов, чемпион России по дзюдо, генеральный директор клуба спортивных единоборств «Отечество - Псковская область» Владимир Владимиров. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил директор музея, декан социально-гуманитарного факультета ВЛГАФК Дмитрий Белюков.

Известный спортсмен и руководитель выразил слова признательности коллективу родного вуза и музея, а также передал в музей награды из своей богатой личной коллекции.

Сред них золотые медали Чемпионата России по самбо среди студентов 2000 года (Кострома), Чемпионата мира среди студентов по самбо 2000 года (Югославия), Чемпионата России по дзюдо 2004 года и Чемпионата Вооруженных сил России по дзюдо 2005 года, а также серебряная медаль Чемпионата Европы по дзюдо в составе президентского клуба «Явара - Нева» 2006 года.

«В свою очередь благодарим Владимира Александровича за предоставленные награды, которые заняли достойное место на выставке, посвященной 50-летию ВЛГАФК», - сказал Дмитрий Белюков.

Теги: #великие луки #музей #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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