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Спорт

Областная спартакиада школьников по самбо завершилась в Пскове

01.03.2021 10:37|ПсковКомментариев: 0

XIII областная спартакиада школьников по самбо среди юношей и девушек 2005-2007 годов рождения и юношеский турнир «‎Спортивные надежды» среди юношей 2010-2011 годов рождения прошли в спортивном комплексе в Писковичах 28 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской федерации самбо.

В соревнованиях приняли участие представители Пскова, Великих Лук, Себежа, Гдова, Пушкиногорского, Невельского и Дновского районов.

В командном зачете первое место заняли самбисты из Пскова, на втором месте - команда из Великих Лук, на третьем — спортсмены из Себежского района.

В личном первенстве победителями среди девушек в своих весовых категориях стали: Ника Котельникова (Псков, 41 кг), Ангелина Михайлова (Псков, 44 кг), Диана Бабаева (Псков,  47 кг), Анастасия Цыбульская (Великие Луки, 50 кг), Александра Хамицкая (Великие Луки, 54 кг), Надежда Гаврилова (Великие Луки, 59 кг), Стефания Двужильная (Псков, 65 кг), Елизавета Колпакова (Псков, 72 кг), Милания Двужильная (Псков, +72 кг).

Среди юношей лучшими признаны: Илья Сосновский (Себеж, весовая категория 46 кг), Алексей Попов (Псков, 49 кг), Хуршед Мираков (Псков, 53 кг), Егор Амбросов (Великие Луки, 58 кг), Александр Логинов (Великолукский район, 64 кг), Кирилл Муравьев (Себеж, 71 кг), Никита Боруздов (Великие Луки, 79 кг), Ярослав Зыков (Великие Луки, 88 кг), Егор Павлов (Великие Луки, +88 кг).

Теги: #писковичи #самбо #Псковская область #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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