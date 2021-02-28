Спорт

В Пскове стартовало открытое первенство города по шахматам

Открытое первенство города Пскова среди юношей и девушек до 17 и 19 лет по шахматам с классическим контролем времени стартовало 27 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в федерации шахмат Псковской области.



По решению детско-юношеского совета областной федерации шахмат к участию в турнире допустили игроков младших возрастных групп. Всего в соревнованиях принимают участие 23 юных шахматиста, из них несколько представляют Псковский, Пыталовский и Дедовичский районы. Все игры проходят по субботам и воскресеньям.

Лучших шахматистов определят по итогам 9 туров. Турнир является отборочным соревнованием к первенству Псковской области. Главный судья турнира - Арефьев Сергей.

После двух туров, показав 100% результат, лидируют Николаев Александр, Герасимов Дмитрий, Терентьев Роман и Галаханова Эвелина, которая в этом году стала чемпионкой Псковской области по шахматам среди женщин.

Следить за результатами соревнования можно по ссылке.