Спорт

Пскович стал серебряным призером международного турнира по пауэрлифтингу

Международный турнир «Iron Gryphon IV» по пауэрлифтингу состоялся в минувшие выходные в Санкт-Петербурге. В состав выступавшей на соревнованиях команды Псковской области вошел начальник регионального отдела безопасности ИК-4 регионального УФСИН Андрей Элькин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего в этих соревнованиях приняли участие более 600 спортсменов из 32 городов России и 4 сопредельных стран. В категории «классический жим штанги лежа, без экипировки» с личным рекордом 155 килограмм пскович занял 2 место в «Абсолюте», тем самым выполнив норматив кандидата в мастера спорта по пауэрлифтингу.

«Занятия спортом являются одним из мощных средств в процессе ресоциализации и исправления осужденных. Соревновательный дух, напряжение, стремление побеждать соперников и бороться со своими страхами мотивируют к занятиям спортом, что, в свою очередь, приводит к осознанию своих физических и духовных возможностей», - отметил спортсмен.