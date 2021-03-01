Спорт

Псковские каратисты вернулись с наградами с Первенства Северо-Запада

Сборная команда Пскова приняла участие в Первенстве Северо-Западного федерального округа по карате WKF и межрегиональных соревнованиях в Череповце, сообщили Псковской Ленте Новостей в спортивной федерации карате города Пскова.

26 спортсменов представляли Псков на окружном уровне. Участники соревновались в таких дисциплинах, как индивидуальное и командное кумите, индивидуальное ката и ката-группа.

По результатам выступлений, псковские каратисты завоевали награды:

1 место - Дмитрий Александров (кумите 10-11 лет), Алексей Буравлев (кумите 8-9 лет), ката-группа мальчиков (Александр Иванов, Павел Антонов, Тимур Егоров).

2 место – Павел Антонов (ката 8-9 лет), Артем Титов (кумите 8-9 лет), Максим Трусов (кумите 6-7 лет), Даниил Гоша (ката 16-17 лет), ката-группа девочек (Елизавета Потебня, Полина Бакунина, Александра Яковлева) и ката-группа мальчиков (Дмитрий Потебня, Георгий Новик, Алексей Лебедев).

3 место – Алиса Ворсюченко (кумите 10-11 лет), Дмитрий Потебня (кумите 10-11 лет), Иван Шевчук (ката 10-11 лет).

Также в составе сборной региона на соревнованиях выступили спортсмены из Невеля, Великих Лук и Новосокольников, сообщили в МБУ «Лидер». Первое место заняла команда невельских девушек: Валерия Галицкая, Анастасия Голубева и Мария Зуева (ката). На втором месте команда великолучанок Дарья Виноградова, Алена Заводцова и Виктория Иванова.

Индивидуальные медали в своих категориях завоевали невельчанки: 2 место - Дарья Иванова (кумитэ), Александра Зуева (кумитэ), Валерия Галицкая (ката), 3 место - Мария Зуева (ката).

Лучшие спортсмены турнира отправятся на первенство России, которое пройдет в апреле в Нижнем Новгороде и Омске.