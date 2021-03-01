Спорт

На реконструкцию школьного стадиона в Овсище финансирование не предусмотрено

На реконструкцию школьного стадиона в Овсище средств в городской казне не предусмотрено. Такой ответ от администрации получил пскович Евгений Васильев на свой запрос, который он направил в конце января, сообщается в инстаграм-аккаунте депутата Псковской городской Думы Григория Стороненкова.

«Жители микрорайона Овсище просят сделать реконструкцию школьного стадиона школы №3, находящейся по адресу ул. Алексея Алехина 20. Район развивается, спортивных комплексов и стадионов в округе нет, школьный стадион оставляет желать лучшего. Надеюсь на скорое решение проблемы. С реконструкцией также можно будет сделать и дорожку, идущию по территории школы», - сказано в обращении, под которым подписалось больше 130 жителей микрорайона Овсище. К обращению пскович приложил фото стадиона.

Евгений Васильев пояснил, что все снаряды и спортивные элементы на стадионе давно устарели и находятся в плохом состоянии, баскетбольная площадка разваливается, дорожки в грязи и лужах.



Администрация города Пскова будет ходатайствовать о включении работ по реконструкции стадиона в государственную программу по развитию физической культуры и спорта.