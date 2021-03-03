Спорт

Спортсменки из Псковской области установили мировые рекорды по зимнему плаванию

Псковичка и велуколучанка установили мировые рекорды по спортивному зимнему плаванию на международных соревнованиях «Кубок большой Невы» в Санкт-Петербурге. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил участник состязаний Марк Мордовцев.

Фото здесь и далее со страницы «ВКонтакте» Марка Мордовцева

«Кубок большой Невы» — это официальные соревнования по спортивному зимнему плаванию, включенные во всероссийский, а также международный календарь соревнований IWSA (International Winter Swimming Assocation). Мероприятие прошло в Санкт-Петербурге уже в пятый раз.

На Гребном канале Крестовского острова специально для соревнований организаторы разместили ледовый бассейн на 4 дорожки. Температура воды составляла 0 С°, температура воздуха — 4 С°.

«Бассейн вырезают во льду специально для соревнований. Это очень трудная задача, с которой сталкиваются организаторы, поскольку погода в Санкт-Петербурге непредсказуемая. На момент подготовки ледяного бассейна температура воздуха была -25 С°. Толщина льда составляла порядка 35 см, вода замерзала на глазах. Организаторам приходилось изобретать специальное оборудование и насосы, чтобы вода не покрывалась льдом за ночь. Буквально за 2-3 дня до соревнований температура воздуха поднялась до +3 С°», - рассказал Марк Мордовцев.

В этом году в международном кубке приняли участие более 300 спортсменов из 31 региона России, Казахстана, Белоруссии, Украины, Нидерландов, КНДР. Из-за карантинных мер многие участники из других стран приехать не смогли.

Заплывы в ледовом бассейне 25 на 11 метров проходили в семи индивидуальных дисциплинах зимнего плавания – от 25 до 200 метров брассом, баттерфляем и вольным стилем. В эстафете 4х25 метров вольным стилем состязались 13 команд. Впервые в программу «Кубка большой Невы» был включен «МоржеРАН» – бег с голым торсом на 3 и 6 километров с последующим заплывом вокруг буя в ледяной воде на 25 и 50 метров.

Братья Артур и Марк Мордовцевы, выпускники псковской спортивной школы по плаванию «Барс», участвовали в соревнованиях уже в пятый раз. С прошлого года к ним присоединилась и младшая сестра Каролина.

«На все соревнования мы с семьей берем с собой флаг Псковской области как талисман. Псков – это наш родной город, место, где мы родились, росли и тренировались. И мы очень благодарны спортивной школе плавания "Барс" и тренерам, которые нас воспитывали. Псков для нас всегда был и остается родным и любимым городом», - отметил псковский спортсмен.

На данных соревнованиях 28 февраля Каролина Мордовцева установила абсолютный рекорд мира (среди всех возрастов) по спортивному зимнему плаванию на дистанции 25 метров вольным стилем с результатом 13,75 сек. Как заметил брат спортсменки, для Каролины это уже второй абсолютный рекорд по зимнему плаванию. В прошлом году она побила рекорд мира на дистанции 25 метров баттерфляем с результатом 14,60 сек.

А спортсменка из Великих Лук Алена Савунова обновила рекорд мира по спортивному зимнему плаванию в возрастной категории А2 (девушки до 19 лет) на дистанции 50 метров брассом с результатом 37,96 сек.

Спортсмены из Псковской области получили на мероприятии 12 медалей: Каролина Мордовцева завоевала две золотые медали на дистанциях 25 метров баттерфляем и вольным стилем, Марк Мордовцев получил две «бронзы» на дистанциях 25 и 50 метров брассом, Алена Савунова победила на дистанциях 100 и 50 метров вольным стилем и на дистанции 25 метров брассом, а также взяла «серебро» на дистанции 25 метров баттерфляем и вольным стилем. Кроме того, Артур, Марк и Каролина Мордовцевы завоевали серебряные медали в эстафете.

«Я сейчас работаю в школе №509 учителем плавания, а также учусь в аспирантуре в научном институте физической культуры и планирую писать кандидатскую диссертацию о зимнем плавании. Каролина учится на 1 курсе спортивного колледжа КФКиСЭТ СПбГУ, тренируется на базе университета, а Артур работает в школе № 291 учителем по плаванию», - рассказал Марк Мордовцев.