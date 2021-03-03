Спорт

Миллион рублей направят на ремонт школьного спортзала в Острове

Спортивный зал средней школы №4 в Острове (улица Фестивальная, 28а) капитально отремонтируют. Соответствующая документация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

В спортзале проведут отделочные работы, заменят отопительные приборы, оконные и дверные блоки, светильники. Ремонт коснется также малого зала и раздевалок. Работы необходимо провести с 4 мая до 15 июля.

Начальная (максимальная) цена контракта - 1 008 063 рубля. Спортзал отремонтируют за счет средств бюджета района в виде субсидий из федерального и областного бюджетов.