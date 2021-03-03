Спорт

«Псковский гигант» выступит на первенстве страны по боксу

Юные боксеры, представители Центра спортивной подготовки Псковской области отобрались на первенство России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации.

В Калининграде прошло первенство Северо-Запада по боксу среди юношей и девушек в старшей возрастной группе (2005-2006 года рождения). Псковскую школу бокса на ринге представили Николай Мураев (весовая категория - 50 кг) из Пустошки, Артем Гусейнов (52 кг), Данила Ковалев (54 кг) и Илья Бунделев (63 кг) из Великих Лук, Виталий Потапов (52 кг) из Дедовичей, Валерий Трофимов (57 кг) из Локни, Антон Коношенко (54 кг), Федор Осипов (80 кг), Иван Иванов (+80 кг), Лидия Шутова (54 кг) и Анна Сергеева (70 кг) из Пскова.

По итогам соревнования в своих весовых категориях Федор Осипов и Анна Сергеева стали золотыми медалистами первенства. Лидия Шутова стала серебряной призеркой. «Бронза» у Валерия Трофимова из Локни.

Победители и призеры чемпионата Федор Осипов, Анна Сергеева и Лидия Шутова отобрались на первенство страны по боксу.

Главный тренер сборной региона по боксу Вадим Голик назвал выступление в Калининграде «удовлетворительным» и попросил присмотреться к дальнейшему пути «псковского гиганта» — 198-сантиметрового Федора Осипова.

«Он провел красивейший финальный поединок, очень яркий боксер растет. Но и все другие ребята молодцы — и те, кто возвращается с медалями, и те, кто уступил свои поединки», - сказал Вадим Голик.

Теперь представителей псковской школы бокса ждет еще два окружных первенства по более младшим возрастам, после чего пройдет чемпионат округа среди мужчин и женщин.