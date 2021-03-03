Спорт

В Пскове открылся Всероссийский чемпионат ВДВ по боксу «‎Воинская слава»‎

Открытие Всероссийского чемпионата воздушно-десантных войск по боксу «‎Воинская слава»‎, посвященного памяти 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й дивизии, состоялось в Пскове сегодня, 3 марта.

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в церемонии открытия приняли участие заместитель командира 76-й дивизии Роман Самохин, руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев, и.о. председателя комитета по спорту Псковской области Елена Чернышова, настоятель храма князя Александра Невского отец Олег Теор и управляющая псковским отделением «‎Сбербанка»‎ Анна Тарасенко.



В соревнованиях принимают участие 80 боксеров в возрасте от 19 до 40 лет из частей и соединений ВДВ Пскова, Новороссийска, Иваново, Тулы, Улан-Удэ, Ульяновска, Уссурийска, Рязани, Омска, городов Камышин и Кубинка, а также военнослужащие из Московской области. Среди участников - четыре мастера спорта россии международного класса и 30 мастеров спорта России.



Судить турнир будут более 20 приглашенных из разных городов России и местных судей. В их числе технический делегат федерации бокса России Сергей Бердник.

Заместитель командира 76-й дивизии Роман Самохин поприветствовал участников соревнований на псковской земле и пожелал им честной борьбы. Затем участники мероприятия почтили память бойцов 6-й роты минутой молчания, после чего для них выступили творческие коллективы Пскова и воспитанники спортивной школы по боксу «‎Лидер»‎.



Турнир будет проходить четыре дня. Финалисты поборются за кубок командующего воздушно-десантными войсками в субботу, 6 марта.