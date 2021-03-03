Спорт

Рабочая тетрадь по истории олимпийского движения издана в Великих Луках

В Великих Луках издана Рабочая тетрадь по истории олимпийского движения. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил директор музея, декан социально-гуманитарного факультета ВЛГАФК Дмитрий Белюков.

Подготовка тетради заняла больше года, отметил он. «Теперь она будет внедряться в учебный процесс в рамках преподавания дисциплины "История физической культуры и спорта". Благодарю своего соавтора, обучающуюся магистратуры ВЛГАФК Елизавету Смирнову за плодотворное сотрудничество», - написал Дмитрий Белюков.

Он также добавил, что учебное издание вышло свет при поддержке Олимпийского комитета России.