Спорт

19% женщин в Псковской области ведут здоровый образ жизни

Доля женского населения Псковской области с высокой приверженностью здорового образа жизни составила 19% в 2020 году (по данным выборочного наблюдения состояния здоровья населения). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковстата, всем принципам ЗОЖ следуют около 8% мужчин области.

Среди женщин 83% не употребляют табачные и нетабачные курительные и некурительные изделия, среди мужчин этот процент ниже – 63%.

По данным выборочного наблюдения «Рацион питания населения» 2018 года, самым популярным источником информации о здоровом питании и для мужчин и для женщин области являются выпуски теле- и радиопередач, а также интернет-сайты. Но более половины мужского населения специально не интересуются такой информацией.

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При выборе продуктов сведения, напечатанные на этикетках, просматривают 46% женщин, а четверо мужчин из пяти не обращают на них внимания, добавили в Псковстате.