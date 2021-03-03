В псковской дивизии прошло закрытие всероссийского чемпионата ВДВ по боксу. ФОТО

Закрытие всероссийских соревнований по боксу класса «А» «Кубок командующего воздушно-десантными войсками», посвященных памяти героев-десантников 6-й парашютно-десантной роты 104 парашютно-десантного полка» состоялось в псковской 76-й десантно-штурмовой дивизии сегодня, 6 марта.
Открытие чемпионата состоялось с 3 марта. В них принимали участие 80 боксеров из частей и соединений ВДВ России.
Данил Цикин также получил дополнительный денежный приз в 25 тысяч рублей «За волю к победе».
В командном зачете третье место заняли боксеры из Кубинки, на втором месте – спортсмены из города Медвежьи озера Московской области. Победителями чемпионата стали военнослужащие из рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища.
Чемпионов, призеров, тренеров, судей и почетных гостей мероприятия наградили грамотами, медалями, кубками, памятными и денежными призами. Всех присутствующих на мероприятии женщин поздравили с наступающим Международным женским днем цветами.
На церемонии закрытия соревнований также присутствовали отцы двух погибших бойцов 6-й роты, Героев России, Сергей Кожемякин и Владимир Воробьев.
«Хочу напомнить, что этот кубок мы проводили памяти 6-й парашютно-десантной роты 104-го парашютно-десантного полка. Ребята 21 год назад выполнили свой долг перед страной и не пропустили террористов на территорию Российской Федерации, - выступил перед присутствующими командир 76-й десантно-штурмовой дивизии Сергей Чубарыкин. - От всех спортсменов, от всех гвардейцев хотелось бы выразить огромные слова благодарности всем родителям и всем родственникам тех ребят, которые отстояли честь Российской Федерации 21 год назад, пожелать им здоровья и успехов».
В окончание мероприятия участников чемпионата ждал музыкальный подарок – живое исполнение песни «Синева».