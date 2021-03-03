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Спорт

В псковской дивизии прошло закрытие всероссийского чемпионата ВДВ по боксу. ФОТО

06.03.2021 17:19|ПсковКомментариев: 0

Закрытие всероссийских соревнований по боксу класса «А» «Кубок командующего воздушно-десантными войсками», посвященных памяти героев-десантников 6-й парашютно-десантной роты 104 парашютно-десантного полка» состоялось в псковской 76-й десантно-штурмовой дивизии сегодня, 6 марта.



Открытие чемпионата состоялось с 3 марта. В них принимали участие 80 боксеров из частей и соединений ВДВ России.

 

 
Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, церемонию открыл торжественный парад под командованием помощника командира дивизии по физической подготовке гвардии подполковника Юрия Лохматова.


Для награждения спортсменов на мероприятии присутствовали заместитель главы города Пскова Владимир Воробьев, депутат псковского областного Собрания Юрий Сорокин, председатель Совета ветеранов дивизии Юрий Соседов, вторая вице-мисс конкурса «Краса ВДВ» Ирина Данилова, вице-президент Клуба бокса ВДВ России Герман Игнатьев и другие почетные гости.


Наилучших результатов среди псковских военнослужащих в чемпионате добились Мухаммад Шехов, занявший 2 место в весовой категории 60 кг, Данил Цикин, завоевавший 2 место в весовой категории 81 кг и Иван Львов, получивший 3 место в весовой категории 91 кг.

Данил Цикин также получил дополнительный денежный приз в 25 тысяч рублей «За волю к победе».

В командном зачете третье место заняли боксеры из Кубинки, на втором месте – спортсмены из города Медвежьи озера Московской области. Победителями чемпионата стали военнослужащие из рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища.

Чемпионов, призеров, тренеров, судей и почетных гостей мероприятия наградили грамотами, медалями, кубками, памятными и денежными призами. Всех присутствующих на мероприятии женщин поздравили с наступающим Международным женским днем цветами.

На церемонии закрытия соревнований также присутствовали отцы двух погибших бойцов 6-й роты, Героев России, Сергей Кожемякин и Владимир Воробьев.

«Хочу напомнить, что этот кубок мы проводили памяти 6-й парашютно-десантной роты 104-го парашютно-десантного полка. Ребята 21 год назад выполнили свой долг перед страной и не пропустили террористов на территорию Российской Федерации, - выступил перед присутствующими командир 76-й десантно-штурмовой дивизии Сергей Чубарыкин. - От всех спортсменов, от всех гвардейцев хотелось бы выразить огромные слова благодарности всем родителям и всем родственникам тех ребят, которые отстояли честь Российской Федерации 21 год назад, пожелать им здоровья и успехов».

В окончание мероприятия участников чемпионата ждал музыкальный подарок – живое исполнение песни «Синева».

Теги: #ВДВ #бокс #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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