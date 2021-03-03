Спорт

Посвященный подвигу десантников 6-ой роты фестиваль боевых искусств прошел в Великих Луках

Фестиваль боевых искусств, посвященный подвигу десантников 6-ой роты, 2-го батальона 104-го парашютно-десантного полка 76-й Псковской дивизии ВДВ прошел с 6 марта по 7 марта в Великих Луках в СОК «Стрелец». Во время торжественного открытия участники турнира почтили память минутой молчания и возложили цветы к уголку памяти погибших героев – десантников, сообщили Псковской Ленте Новостей в ВСПК «Маргелов».





Фестиваль объединил несколько сотен спортсменов в семи видах спорта и стал уникальным мероприятием спортивно-патриотического характера, а также весомым вкладом в воспитание молодежи в духе героических традиций и здоровой нации. Чемпионы и призеры фестиваля были награждены дипломами, медалями и кубками.





«Все это - незыблемые духовные ценности, осознаваемые и разделяемые многими поколениями. Именно они никогда не потеряют своей актуальности. Хорошо просыпаться и знать, что у тебя впереди прекрасный день, что тебе ничего не угрожает и что все мечты сбудутся. Хорошо быть счастливым и делать счастливыми других. А это в наших с вами руках. Сердечно благодарим за поддержку и содействие в проведении фестиваля боевых искусств «Фонд Памяти 6-й роты»», - отметили в ВСПК «Маргелов».