Спорт

Соревнования по гиревому спорту провели в псковском УМВД

Лично-командные соревнования по гиревому спорту среди коллективов физической культуры УМВД России по Псковской области прошли в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Традиционные состязания, организованные в рамках спартакиады УМВД, проходили в пяти весовых категориях: до 63 килограммов, до 68 килограммов, до 73 килограммов, до 85 килограммов и свыше 85 килограммов. Победителей определяли как в личном, так и в командном зачете.

Помериться силами в зале учебно-спортивного центра собрались более 60 представителей различных подразделений и служб аппарата управления и территориальных органов внутренних дел на районном уровне.

В результате напряженной спортивной борьбы в командном зачете первые три места завоевали коллективы физической культуры ОМВД России по городу Великие Луки, МО МВД России «Бежаницкий» и управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД.

А в личном первенстве сильнейшими в своих весовых категориях стали В. Щока из Великолукского района, А. Быстров из Бежаниц, С. Филимонов из Опочки, Р. Наврузбеков из Великих Лук и В. Иванов из управления по контролю за оборотом наркотиков.