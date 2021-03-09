Спорт

Алексей Севастьянов: Гдовскому району не везет с главами, любящими спорт

«К сожалению, Гдовскому району не везет с главами, любящими спорт», - сказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове депутат Псковского областного Собрания, замруководителя фракции «Единой России» Алексей Севастьянов, отвечая на вопрос радиослушателя.

Местный житель, дозвонившись в эфир, высказал мнение, что в Гдовском районе про спорт «забыли». «Администрации района продала последнее здание, где жители занимались спортом, - бывший кинотеатр. Идет суд по возвращению», - заметил он и попросил Алексея Севастьянова как депутата, ратующего за массовый спорт, обратить внимание исполнительной власти на вопрос развития спорта в муниципалитете. В частности, он попросил дать толчок для активного участия муниципалитета в программах, позволяющих получать федеральное финансирование на развитие спорта.

«К сожалению, Гдовскому району с главами любящими спорт, не везет, - высказал мнение Алексей Севастьянов. - Мы пытались не раз туда прийти с футбольной историей. При том, что в районе достаточно инициативных людей, понимание главы района и местных депутатов все время было какое-то, мягко говоря, недостаточное. Будем этот вопрос тоже поднимать. Хотелось бы достучаться до исполнительной власти и до сердец депутатов».

Вопрос развития детского, юношеского и взрослого спорта, по его словам, актуален для всей области, и Гдовский район здесь не стоит особняком. «Но то, что там нет инициативы, это точно», - заключил Алексей Севастьянов.