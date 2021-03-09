Спорт

Артем Дзюба после секс-скандала возвращается в сборную в качестве капитана

Артем Дзюба вновь станет капитаном сборной России. В ноябре 2020 года Станислав Черчесов вывел его из состава из-за публикации интимного видео с участием футболиста. Однако сегодня, 10 марта, он заявил, что в преддверии грядущих мартовских сборов главной национальной команды страны, которой в рамках отборочного этапа чемпионата мира - 2022 предстоит сыграть с Мальтой (27 марта в гостях), Словенией (27 марта дома) и Словакией (30 марта на выезде), - оскандалившийся футболист вернется в сборную, сообщает Газета.ру.



Фото с Instagram-страницы Артема Дзюбы

«Список игроков, которые будут вызваны на мартовские матчи, уже есть, окончательный мы назовем 15-го числа. Дзюба будет вызван в состав и станет капитаном», - сказал Черкесов.

Ранее представители шоу-бизнеса и спортсмены выступали в защиту Дзюбы и критиковали Черчесова за его решение отозвать игрока.

«Эта пауза пошла ему на пользу. Считаю ли я, что поступил правильно? Хотите верьте, хотите - нет, но я абсолютно спокойно к этому отношусь. И тогда так думал, и сейчас я так думаю», - прокомментировал впоследствии Черчесов свое решение убрать Дзюбу из состава сборной.