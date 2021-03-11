Спорт

В Великих Луках на спартакиаде вузов определили сильнейших баскетболистов

Очередной вид 12-й областной спартакиады вузов по баскетболу завершился в Великих Луках 10 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Центра спортивной подготовки Псковской области.

Женские и мужские команды области разыграли награды в спортивных комплексах учебных учреждений ВЛГАФК и ВГСХА.

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«‎Как и ожидалось, звание сильнейших баскетбольных дружин и у мужчин, и у женщин завоевали представители Великолукской государственной академии физической культуры и спорта», - рассказали в ЦСП.

Серебряные награды получили юноши Псковского государственного университета и девушки Великолукской государственной сельскохозяйственной академии. На третьем месте среди мужских команд — представители ВГСХА.