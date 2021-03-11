Стартовал прием заявок на встречу воздухоплавателей в Великих Луках

Началась регистрация пилотов на 26-й чемпионат России по воздухоплавательному спорту, который пройдет в рамках 25 международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках с 11 по 17 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-центре встречи.
В соревнованиях может принять участие пилот теплового аэростата, своевременно представивший заявку на участие (для участников чемпионата России заявка представляется в соответствии с требованиями, определяемыми бюро Федерации воздухоплавания России), оплативший регистрационный взнос и имеющий к моменту регистрации квалификацию пилота теплового аэростата не менее одного года и налет не менее 50 часов в качестве КВС теплового аэростата.
При регистрации необходимо предъявить оригиналы следующих документов:
Российские пилоты, желающие принять участие в чемпионате России и соответствующие вышеуказанным требованиям, должны представить заявку на участие в соревнованиях не позднее 1 мая.
Пилоты, не принимающие участия в чемпионате России, представляют заявку на участие не позднее 8 мая.
Заявки на участие необходимо отправлять на электронную почту: trofimova@vlk.sz.gkovd.ru, телефон, факс: +7 (811) 537-44-87.