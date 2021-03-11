Спорт

Стартовал прием заявок на встречу воздухоплавателей в Великих Луках

Началась регистрация пилотов на 26-й чемпионат России по воздухоплавательному спорту, который пройдет в рамках 25 международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках с 11 по 17 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-центре встречи.

В соревнованиях может принять участие пилот теплового аэростата, своевременно представивший заявку на участие (для участников чемпионата России заявка представляется в соответствии с требованиями, определяемыми бюро Федерации воздухоплавания России), оплативший регистрационный взнос и имеющий к моменту регистрации квалификацию пилота теплового аэростата не менее одного года и налет не менее 50 часов в качестве КВС теплового аэростата.

При регистрации необходимо предъявить оригиналы следующих документов:

Свидетельство пилота (страница с номером, личной информацией) Действующее медицинское заключение ВЛЭК Действующая справка о прохождении проверки навыков техники пилотирования Спортивная лицензия FAI (при наличии) Летная книжка пилота (страница с фотографией пилота и страница с последним налетом, страница с квалификационной проверкой) Свидетельство о регистрации аэростата Сертификат летной годности аэростата Страховой полис ГО перед третьими лицами В случае полетов с лицами на борту — полис страхование от НС пассажиров Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (предъявляется лично); Фото пилота Фото теплового аэростата

Российские пилоты, желающие принять участие в чемпионате России и соответствующие вышеуказанным требованиям, должны представить заявку на участие в соревнованиях не позднее 1 мая.

Пилоты, не принимающие участия в чемпионате России, представляют заявку на участие не позднее 8 мая.

Заявки на участие необходимо отправлять на электронную почту: trofimova@vlk.sz.gkovd.ru, телефон, факс: +7 (811) 537-44-87.