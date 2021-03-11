Футбольный клуб «Псков» крупно проиграл в Петербурге

Футбольный клуб «Псков» проиграл «Звезде» (Санкт-Петербург) в контрольном матче.
Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, встреча прошла накануне на поле соперника.
Хозяева открыли счет на 24-й минуте: отличился Алексей Гасилин. Он же спустя две минуты удвоил преимущество. На 45-й минуте Владимир Филиппов забил гол «в раздевалку» и довел счет до крупного.
Во втором тайме разгром продолжил Сергей Черненко, на 63-й минуте с пенальти забивший в ворота Дениса Долгого четвертый мяч. В оставшееся до финального свистка время нападающий гостей Михаил Севастьянов смог забить лишь «гол престижа» (74-я минута).
Итоговый счет - 4:1.
Матч прошел в Санкт-Петербурге на стадионе «Нова Арена».