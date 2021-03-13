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Спорт

Дзюдоисты «Бригантины» вернулись с призами с межрегионального турнира

15.03.2021 19:54|ПсковКомментариев: 0

13 марта в поселке Сосновый Бор Себежского района прошел традиционный межрегиональный открытый турнир Кубок «Столбушино» по дзюдо среди юношей и девушек 2005-2012 годов рождения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в спортивной школе «Бригантина», в соревнованиях приняли участие около 200 дзюдоистов из Санкт-Петербурга, Тверской и Ленинградской областей, Пскова, Великих Лук, Красногородска, Опочки и Себежа.

Успешно выступили воспитанники псковской спортшколы «Бригантина». Победителями турнира стали:

  • Николай Строгонов, 2005 год рождения, весовая категория до 60 кг
  • Вадим Богданов, 2007 год рождения, до 50 кг
  • Даниил Харитонов, 2007 год рождения, до 55 кг
  • Ислам Мусаев, 2010 год рождения, до 32 кг
  • Илья Чистяков, 2010 год рождения, до 38 кг
  • Иван Кузнецов, 2010 год рождения, до 42 кг.

Серебряные медали завоевали:

  • Владимир Антонов, 2005 год рождения, до 66 кг
  • Кирилл Клыков, 2009 год рождения, до 34
  • Павел Борзунов, 2010 год рождения, до 55 кг.

Бронзовыми медалями награждены:

  • Максим Холодков, 2006 год рождения, до 55 кг
  • Егор Ключенко, 2006 год рождения, до 60 кг
  • Максим Михайлов, 2010 год рождения, до 42 кг
  • Степан Дмитриев, 2011 год рождения, до 42 кг
  • Филипп Курманаевский, 2010 год рождения, до 50 кг
  • Анна Шиндак, 2009 год рождения, до 50 кг.

Тренируют детей Беги Нанскани, Сергей Дмитриев, Сергей Фомин и Кирилл Романов.

Теги: #единоборства #дзюдо
Источник: Псковская Лента Новостей
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