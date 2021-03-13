Дзюдоисты «Бригантины» вернулись с призами с межрегионального турнира

13 марта в поселке Сосновый Бор Себежского района прошел традиционный межрегиональный открытый турнир Кубок «Столбушино» по дзюдо среди юношей и девушек 2005-2012 годов рождения.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в спортивной школе «Бригантина», в соревнованиях приняли участие около 200 дзюдоистов из Санкт-Петербурга, Тверской и Ленинградской областей, Пскова, Великих Лук, Красногородска, Опочки и Себежа.
Успешно выступили воспитанники псковской спортшколы «Бригантина». Победителями турнира стали:
- Николай Строгонов, 2005 год рождения, весовая категория до 60 кг
- Вадим Богданов, 2007 год рождения, до 50 кг
- Даниил Харитонов, 2007 год рождения, до 55 кг
- Ислам Мусаев, 2010 год рождения, до 32 кг
- Илья Чистяков, 2010 год рождения, до 38 кг
- Иван Кузнецов, 2010 год рождения, до 42 кг.
Серебряные медали завоевали:
- Владимир Антонов, 2005 год рождения, до 66 кг
- Кирилл Клыков, 2009 год рождения, до 34
- Павел Борзунов, 2010 год рождения, до 55 кг.
Бронзовыми медалями награждены:
- Максим Холодков, 2006 год рождения, до 55 кг
- Егор Ключенко, 2006 год рождения, до 60 кг
- Максим Михайлов, 2010 год рождения, до 42 кг
- Степан Дмитриев, 2011 год рождения, до 42 кг
- Филипп Курманаевский, 2010 год рождения, до 50 кг
- Анна Шиндак, 2009 год рождения, до 50 кг.
Тренируют детей Беги Нанскани, Сергей Дмитриев, Сергей Фомин и Кирилл Романов.