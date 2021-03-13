Спорт

Дзюдоисты «Бригантины» вернулись с призами с межрегионального турнира

13 марта в поселке Сосновый Бор Себежского района прошел традиционный межрегиональный открытый турнир Кубок «Столбушино» по дзюдо среди юношей и девушек 2005-2012 годов рождения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в спортивной школе «Бригантина», в соревнованиях приняли участие около 200 дзюдоистов из Санкт-Петербурга, Тверской и Ленинградской областей, Пскова, Великих Лук, Красногородска, Опочки и Себежа.

Успешно выступили воспитанники псковской спортшколы «Бригантина». Победителями турнира стали:

Николай Строгонов, 2005 год рождения, весовая категория до 60 кг

Вадим Богданов, 2007 год рождения, до 50 кг

Даниил Харитонов, 2007 год рождения, до 55 кг

Ислам Мусаев, 2010 год рождения, до 32 кг

Илья Чистяков, 2010 год рождения, до 38 кг

Иван Кузнецов, 2010 год рождения, до 42 кг.

Серебряные медали завоевали:

Владимир Антонов, 2005 год рождения, до 66 кг

Кирилл Клыков, 2009 год рождения, до 34

Павел Борзунов, 2010 год рождения, до 55 кг.

Бронзовыми медалями награждены:

Максим Холодков, 2006 год рождения, до 55 кг

Егор Ключенко, 2006 год рождения, до 60 кг

Максим Михайлов, 2010 год рождения, до 42 кг

Степан Дмитриев, 2011 год рождения, до 42 кг

Филипп Курманаевский, 2010 год рождения, до 50 кг

Анна Шиндак, 2009 год рождения, до 50 кг.

Тренируют детей Беги Нанскани, Сергей Дмитриев, Сергей Фомин и Кирилл Романов.