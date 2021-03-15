Спорт

Определены финалисты областной спартакиады по баскетболу и волейболу

Полуфинальные соревнования по баскетболу среди команд юношей и волейболу среди команд девушек прошли 13 и 14 марта в рамках тринадцатой региональной спартакиады учащихся. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

В двух полуфиналах по баскетболу среди юношей играли 6 команд. В первом полуфинале первое место заняла команда Порховского района, второе место – баскетболисты из Гдовского района, третье место – из Островского района. Во втором полуфинале на первом месте Новосокольнический район, на втором – Невельский район, на третьем месте спортсмены из Опочецкого района.

В финальных соревнованиях по баскетболу среди юношей примут участие команды Порховского и Новосокольнического районов, а также команды из Пскова и Великих Лук. Финал пройдет с 22 по 23 марта в Великих Луках.

В двух полуфиналах по волейболу среди девушек также играли 6 команд. В первом полуфинале победителями стали волейболистки из Себежского района, на втором месте - команда из Плюсского района, на третьем – из Псковского района. Во втором полуфинале на первом месте Невельский район, на втором – Локнянский район, на третьем – девушки из Пустошкинского района.

Финальные соревнования по волейболу среди девушек пройдут с 25 по 26 марта в Пскове. В них примут участие команды Себежского и Невельского районов, а также команды из Пскова и Великих Лук.