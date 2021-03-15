Спорт

Стала известна судьба оказавшегося под угрозой срыва матча сборной России

Матч квалификации чемпионата мира-2022 между сборными Мальты и России состоится. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В организации отметили, что матч, как и было запанировано ранее, пройдет в деревне Та-Кали 24 марта. Встреча начнется в 22:45 по московскому времени.

О возможной отмене или переносе матча сообщалось 11 марта. На Мальте из-за пандемии коронавируса действует запрет на проведение всех спортивных мероприятий, но ради матча со сборной России было сделано исключение.

Как отмечает «Лента.ру», матч Мальта — Россия станет для команды Станислава Черчесова первым в квалификации ЧМ-2022. Помимо Мальты, россиянам в группе H будут противостоять Хорватия, Словения, Словакия и Кипр. Прямую путевку на мундиаль получит победитель группы. Сборная, которая займет второе место, получит шанс побороться за право сыграть на ЧМ в плей-офф.