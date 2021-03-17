Спорт

Первый пилот заявился на великолукскую встречу воздухоплавателей

Первый пилот подал заявку на 25-ю встречу воздухоплавателей, которая пройдет в Великих Луках 11-17 июня, сообщает телеграм-канал «Великолукские новости».

Фото: телеграм-канал «Великолукские новости»

Дмитрий Жохов из Тулы стал первым пилотом, заявившимся на соревнования. В прошлые годы он также открывал список аэронавтов.

В свои 25 лет он уже является мастером спорта по воздухоплаванию и имеет 630 часов налета. В прошлые сезоны в Великих Луках пилот показал хорошие результаты.

На 25-й встрече воздухоплавателей Дмитрий Жохов поднимется в небо на аэростате «АэроНаТЦ-Оса»