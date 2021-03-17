Спорт

Три филиала клуба единоборств планируют открыть на базе псковских вузов

Филиалы клуба спортивных единоборств «Отечество - Псковская область» планируют открыть на базе трех вузов. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове сообщил президент Российского союза боевых искусств в Псковской области, генеральный директор клуба Владимир Владимиров сегодня, 18 марта.

Первый зал единоборств у клуба появился в прошлом году на базе «Динамо» в Пскове. В настоящей момент идет строительство нового специализированного центра единоборств в Великих Луках, завершить работы планируется уже в этом году.

В настоящее время у клуба есть зал, расположенный в помещении бывшего питейного заведения. «Как заместитель директора школы олимпийского резерва я добивался, чтобы пустое помещение в северном районе города, которое когда-то использовалось в качестве увеселительного, было передано клубу», - пояснил Владимир Владимиров.

По его словам, администрация города пошла клубу навстречу, и благодаря этому удалось открыть специализированный зал, где теперь занимаются дети со всего микрорайона.

Он также рассказал о том, что клуб спортивных единоборств продолжит расширяться и открывать новые залы.