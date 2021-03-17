Спорт

В Псковской области росгвардейцы померились силой с МВД и МЧС

Команда управления Росгвардии по Псковской области заняла первое место в межведомственных соревнованиях по гиревому спорту. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Соревнования проходили в рамках спартакиады на первенство псковского областного отделения ВФСО «Динамо». В них приняли участие восемь сборных команд правоохранительных органов.

Спортсменам в пяти весовых категориях (до 63 кг, до 68 кг, до 73 кг, до 85 и свыше 85 кг) предстояло выполнить два упражнения с 24-килограммовой гирей: толчок двумя руками и рывок одной рукой. На каждое упражнение отводилось 10 минут, за это время нужно было сделать как можно больше повторений.

Первое место в общекомандном зачете заняла команда регионального управления Росгвардии, на втором месте оказалась команда Главного управления МЧС России по Псковской области, третье место заняли спортсмены УМВД России по Псковской области.

Победителям и призерам вручили почетные кубки, медали и грамоты.