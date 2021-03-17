Спорт

Оборудованием для занятий единоборствами оснастили более 30 псковских школ

Специальным оборудованием для занятий единоборствами оснастили 33 школы в псковском регионе в рамках реализации проекта «Самбо в школу». В настоящий момент на оснащение поступили пять дополнительных заявок. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове рассказал президент Российского союза боевых искусств в Псковской области Владимир Владимиров.

Фото: Самбо Псковской области «Федерация Самбо» в сциальной сети «ВКонтакте»

По его словам, идея создания проекта возникла после обращения красногородской «Агрошколы». Тогда детям из школы-интерната подарили татами для занятия единоборствами, а через три месяца провели в учреждении первые соревнования.

«Мы увидели, что в регионе нет ни оснащения, ни специалистов для развития единоборств. А благодаря реализации нашего проекта у детей появляется возможность раскрыть свой потенциал. Ковры универсальные, они подходят для любого типа единоборств и даже для гимнастики», - рассказал Владимир Владимиров.

Проект «Самбо в школу» реализуется при поддержке фонда президентских грантов. «Мы не собираемся останавливаться. Как показывает практика, в глубинке есть уникальные самородки, их нужно найти», - подчеркнул гость студии.

Сейчас клуб единоборств планирует проведение фестиваля памяти жертв Беслана, а также итоговый фестиваль проекта «Само в школу». Кроме того, он собирается развивать волонтерскую деятельность и открывать спортивные лагеря.