Спорт

Соревнования по гиревому спорту прошли в Псковском филиале академии ФСИН

Лично-командные соревнования по гиревому спорту на первенство всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» и чемпионат Псковской области по гиревому спорту в двоеборье среди мужчин состоялись в Псковском филиале академии ФСИН России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Главным судьей соревнований выступил начальник кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки Псковского филиала академии ФСИН России Александр Колодовский.

Соревнования проводили в пяти весовых категориях: до 63 кг, до 68 кг, до 73 кг, до 85 и свыше 85 кг. Программа состязаний представляла собой классическое двоеборье: толчок двух гирь по короткому циклу и рывок гири. На каждое упражнение выделяли 10 минут, за это время нужно было сделать как можно больше повторений.

«Эти состязания по гиревому спорту стали отборочными на чемпионат европейской части России, который пройдет в Пскове в апреле. А главным итогом для Псковского филиала академии ФСИН России станет подписание соглашения о сотрудничестве между образовательной организацией и федерацией гиревого спорта Псковской области. Договоренности об этом уже достигнуты», – отметил Александр Колодовский.