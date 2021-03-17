Спорт

В Пскове прошел матч в память о трагически погибшем хоккеисте

Товарищеский матч «Торнадо» — «ВДВ-Купол» состоялся в Ледовом дворце Пскова в память о трагически погибшем хоккеисте Тимуре Файзутдинове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы встречи.

Фото: Ледовый дворец Пскова

Тимур Файзутдинов скончался после травмы головы, полученной во время недавнего хоккейного матча «Локо» — «Динамо» в Ярославле. Четыре дня врачи боролись за жизнь спортсмена, но он умер в реанимации. Ему было 19, и он был капитаном петербургского «Динамо».

Перед встречей на ледовом поле состоялась минута молчания в память о Тимуре Файзутдинове. В матче принял участие двукратный чемпион мира в составе сборной России Николай Жердев.