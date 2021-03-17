Спорт

Представлен эскизный вариант будущего ФОКОТа в Пскове

Эскизный вариант состава спортивного ядра ФОКОТа представлен в рамках подготовительных работ к строительству спортобъекта, реализуемых в рамках партийного проекта «Единой России». Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов.

Так предполагается, что физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа будет состоять из искусственного футбольного газона 60 на 30 метров, беговых дорожек, игровых площадок для волейбола и баскетбола, зоны с силовыми тренажерами и воркаут-площадкой, трибуны на 100 мест.

Он напомнил, что ранее областные власти и региональное отделение партии «единая Россия» приняли решение о строительстве спортивного объекта на территории школы №20 города Пскова.