Спорт

Информационный знак Музея спорта и олимпийского движения Псковского края установлен в Великих Луках

Информационный знак Музея спорта и олимпийского движения Псковского края установлен в Великих Луках. Об этом 20 марта сообщил в своем инстаграм-аккаунте директор музея Дмитрий Белюков.

Музей спорта и Олимпийского движения Псковского края был открыт 19 февраля 2015 года в Великих Луках на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Великолукская государственная академия физической культуры и спорта» (ВЛГАФК), подведомственной Министерству спорта РФ.

Цель музея – изучение, сохранение и популяризация спортивного и олимпийского наследия Псковского края.

Музей призван развивать интерес к спортивному и олимпийскому наследию среди разных категорий населения (учащиеся школ и студенты, любители спорта и спортсмены-профессионалы, ветераны спорта, ученые – специалисты в области физической культуры и спорта, организаторы, тренеры, учителя физической культуры, спортивные журналисты, историки, краеведы и др.)