Спорт

В память о подвиге бойцов 6-й роты в Пскове проходит детский хоккейный турнир

В ледовом дворце Пскова в субботу, 20 марта, стартовал детский турнир по хоккею, посвященный памяти павших бойцов 6-й роты. Как сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, за победу в соревнованиях поборются 5 команд, состоящих из юношей 2014 года рождения.

На турнир прибыли ряд коллективов из Санкт-Петербурга: «Невский район», «Бульдоги», «Красная звезда». Хозяева турнира — хоккейный клуб областной столицы «Торнадо».

Участников соревнований поприветствовала и.о. председателя Комитета по спорту Псковской области Елена Чернышова. Она отметила, что для Пскова проведения такого турнира становится доброй традицией. «Любой из вас показывает прекрасную игру, поэтому каждый — победитель. Желаю вам успехов», — отметила руководитель профильного регионального Комитета.

К собравшимся также обратился вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин. Он пожелал всем участникам соревнований спортивных успехов. «Будьте достойны памяти павших героев. Желаю мирного неба над головой, чтобы вы бились только в хоккейных баталиях», — отметил Юрий Сорокин.

Участники церемонии открытия соревнований почтили память павших бойцов 6-й роты минутой молчания. К импровизированному Вечному огню и портретам десантников хоккеисты возложили цветы.

Напомним, 6-я рота под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина погибла в неравном бою 1 марта 2000 года на высоте 776 в Аргунском ущелье Чечни во время контртеррористической операции, сдерживая натиски двух тысяч боевиков. За проявленный героизм 22-м военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены Орденами Мужества, 63 из них — посмертно. В память о подвиге легендарной роты в Пскове установлен монумент «Купол».