Спорт

В Пскове около 180 спортсменов стали участниками турнира по дзюдо

XXI турнир по дзюдо, посвященный памяти героев 6-й роты, стартовал 20 марта в спортивном комплексе «Олимп» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

С приветственным словом к участникам турнира обратился председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова Александр Гаврилов: «Хочу пожелать вам на этом соревновании успешного выступления, чтобы ваши планы исполнились. Здоровья вам и будьте достойны памяти героев!».

Перед началом турнира присутствующие почтили память воинов 6-ой роты минутой молчания. Также прозвучал гимн Российской Федерации и неофициальный гимн ВДВ «Синева».

В соревнованиях принимают участие около 180 спортсменов из Псковской, Ленинградской областей, Великого Новгорода и Санкт-Петербурга.