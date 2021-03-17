Великолучанин стал чемпионом СЗФО по смешанному боевому единоборству

По итогам чемпионата и первенства СЗФО по смешанному боевому единоборству (ММА), который прошел в Гатчине, команда Псковской области получила шесть призовых мест. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА) Олег Лаптев.
Фото предоставлено Олегом Лаптевым
Среди победителей – великолукский спортсмен Иван Веретенников, который занял первое место в категории мужчины до 52 кг. Теперь великолучанин примет участие в Чемпионате России по смешанным боевым единоборствам (ММА), который пройдет с 27-31 мая в Кемерово.
Среди мужчин призовые места также получили:
Среди юношей - Ренат Буйлов, у него 5 место.