Спорт

Великолучанин стал чемпионом СЗФО по смешанному боевому единоборству

По итогам чемпионата и первенства СЗФО по смешанному боевому единоборству (ММА), который прошел в Гатчине, команда Псковской области получила шесть призовых мест. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА) Олег Лаптев.



Фото предоставлено Олегом Лаптевым

Среди победителей – великолукский спортсмен Иван Веретенников, который занял первое место в категории мужчины до 52 кг. Теперь великолучанин примет участие в Чемпионате России по смешанным боевым единоборствам (ММА), который пройдет с 27-31 мая в Кемерово.

Среди мужчин призовые места также получили:

Кирилл Кутеляпов (до 56,7 кг) - 3 место;

Магомедимин Динмагомедов (до 61,2 кг) - 3 место;

Степанов Илья (до 65,8 кг) - 5 место;

Виталий Гнедов (до 65,8 кг) - 5 место;

Ивановский Илья (до 77,1 кг) - 2 место;

Джалалутдин Магомедов (до 83,9 кг) - 2 место ;

Филатов Юрий (до 83,9 кг) - 3 место;

Денис Буйбаров (до 120 кг) - 2 место.

Среди юношей - Ренат Буйлов, у него 5 место.