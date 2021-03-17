Спорт

Псковичи победили в детском хоккейном турнире

Псковичи победили в детском хоккейном турнире, посвященному памяти героев-десантников 6-й роты, который проходил в Пскове 20 и 21 марта. Победу одержала псковская команда «Торнадо». Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области со ссылкой на региональный комитет по спорту.



Фото из официального Telegram-канала Псковской области

Второе место заняла команда «Невский район-Б», третье место взяли хоккеисты команды «Красная звезда», обе команды из Санкт-Петербурга.

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Всего за победу в соревнованиях боролись 5 команд, состоящих из юношей 2014 года рождения.