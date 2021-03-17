Спорт

Псковские юноши приняли участие в первенстве России по тяжелой атлетике

Первенство России по тяжелой атлетике проходит с 15 по 24 марта среди юношей и девушек в двух возрастных категориях (13-15 лет и 15-17 лет) в городе Старый Оскол (Белгородская область). От Псковской области в турнире приняли участие Викторов Илья (возрастная категория 13-15 лет, в/к 61 кг, Псков, СДЮШОР «Надежда») и Дмитрий Коноплянников (возрастная категория 15-17 лет, в/к 61 кг, спортивная школы пос. Бежаницы), рассказал Псковской Ленте Новостей президент Псковской региональной федерации тяжелой атлетики Игорь Цветков.

По его словам, для Ильи Викторова это первое первенство, в котором он принимает участие. «Поставленные задачи он выполнил, перевыполнил норму III спортивного разряда, улучшив свои личные показатели в рывке и толчке (62+72 кг.)», - отметил Игорь Цветков.

Дмитрий Коноплянников, в свою очередь, уже в третий раз принимает участие в первенстве страны. «Он штурмовал вес кандидата в мастера мпорта, но остановился в шаге от заветной суммы (80+100 кг)».

Впереди у псковских силачей чемпионат и первенство Псковской области, которое стартует 3 апреля в поселке Бежаницы.