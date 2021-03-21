Спорт

Великолукский боксер проведет рейтинговый бой в Екатеринбурге 27 марта

Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Экспресс», спортсмен клуба спортивных единоборств «Отечество – Псковская область» Мухаммад Шехов проведет рейтинговый бой на турнире RCC Boxing Promotions. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в клубе единоборств, его соперником станет Армен Атаев.

Бой состоится в Екатеринбурге на арене Академии единоборств РМК 27 марта.

«Шехов занимает первую строчку рейтинга второго легчайшего веса в России, Атаев - седьмую. В мировом топе Армен идет на 448-й строчке, а Шехов - на 86-й», - рассказали в клубе единоборств.