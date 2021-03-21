Спорт

Псковичей приглашают присоединиться к акции «10 000 шагов к жизни»

Псковичей приглашают присоединиться к всероссийской акции «10 000 шагов к жизни», которая пройдет 4 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по спорту Псковской области.

Акция приурочена к всемирному дню здоровья. Она направлена на развитие и пропаганду естественных методов оздоровления и руководствуется принципом «Наилучшее здоровье с наименьшими затратами». В основе лежат рекомендации ВОЗ по эффективному режиму двигательной активности.

Лига здоровья нации

Мероприятие проводят при поддержке министерства спорта Российской Федерации. Подробнее об акции можно узнать на сайте Лиги здоровья нации.

Зарегистрироваться для участия в мероприятии можно по ссылке.