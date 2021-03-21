Спорт

Банк «Открытие» выступил партнером Мурманского лыжного марафона

Банк «Открытие» стал партнером Мурманского лыжного марафона - одного из самых ярких событий традиционного Праздника Севера. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Мурманский лыжный марафон по программе Euroloppet в этом году пройдет уже в 47-й раз. Он является гордостью и финальным аккордом Праздника Севера, который традиционно включает в себя 11 спортивных мероприятий по 9 видам спорта.

«Банк "Открытие" является стратегическим партнером Мурманской области поэтому, конечно, не мог не поддержать столь значимое для нашего региона спортивное мероприятие, – отметил бизнес-лидер банка «Открытие» в Мурманской области Сергей Легеза. – Тем более, что наш банк уже многие годы является генеральным партнером Югорского лыжного марафона и вкладывает большие средства в развитие как любительского, так и профессионального лыжного спорта».

Мурманский лыжный марафон состоится 27-28 марта в спортивном комплексе «Долина Уюта». Лыжные гонки классическим и свободным стилем пройдут на дистанции 25 и 50 километров.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.