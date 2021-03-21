Спорт

Старейший аэронавт России прибудет на встречу воздухоплавателей в Великих Луках

Старейший аэронавт России Михаил Найдорф, которому 30 мая исполнится 83 года, примет участие в Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках.



Фото с Instagram-страницы Федерации воздухоплавательного спорта России

В этот вид спорта Михаил Найдорф пришел из самолетостроения, отдав практически полвека работе в Долгопрудненском конструкторском бюро автоматики. Он прошел путь от техника-конструктора до ведущего конструктора по особо важным объектам авиационной техники, сообщает портал Луки.ру.

На сегодняшний день Михаил Найдорф налетал более 2 тысяч часов, в том числе и на различных соревнованиях российского и мирового уровня. Он участвовал в первом открытом Чемпионате СССР по воздухоплаванию. Его аэростат поднимался в небо Франции, Германии, Иордании, Ирака и других стран. Не единожды он приезжал и в Великие Луки. И в этом году он вновь будет покорять великолукское небо на своем аэростате «Профессор Олег Данилов». Найдорф признается: за столько лет аэростат стал ему близким другом, которого он изучил от и до.

«В какую бы точку России ни пришлось ехать, «Профессор Данилов» всегда со мной», - отмечает аэронавт.

Напомним, 25-я Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках пройдет с 11 по 17 июня. В период Встречи состоятся следующие соревнования пилотов тепловых аэростатов:

26-й Чемпионат России по воздухоплавательному спорту (для российских пилотов, участвующих в соревнованиях);

13-й Кубок Дружбы (информация будет дополнительно);

16-й Кубок города Великие Луки (для пилотов не старше 1986 года рождения);

14-й Кубок Княгини Ольги (для всех пилотов-женщин, участвующих в соревнованиях).

Добавим, 10 лет подряд генеральным спонсором МВВвВЛ является ПАО «Газпром». Всесторонняя поддержка и помощь ПАО «Газпром» позволяет создать для аэронавтов достойные условия проведения встречи, придает новый импульс развитию российского воздухоплавания и дарит зрителям яркие и незабываемые впечатления от полетов.