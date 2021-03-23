Спорт

Звание заслуженного работника физической культуры и спорта учредят в Псковской области

В Псковской области предлагается учредить новый вид награды - «Заслуженный работник физической культуры и спорта». Такое звание будут присваивать работникам организаций физической культуры и спорта независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих деятельность на территории региона. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий проект закона рассмотрели сегодня, 24 марта, депутаты Псковского областного Собрания на заседании парламентского комитета по труду и социальной политике.

И. о. председателя регионального комитета по спорту Елена Чернышова пояснила, что награда будет вручаться за личные заслуги в создании условий для привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом, в пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни, в развитии детско-юношеского спорта и спорта высших достижений на базе специализированных спортивных школ.

Будут отмечаться и усилия по подготовке спортивных сборных команд Псковской области по различным видам спорта для участия в официальных спортивных мероприятиях и в подготовке квалифицированных кадров для организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта.

Звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Псковской области» предлагается присваивать не более чем 3 гражданам в течение календарного года. Лицам, удостоенным указанного звания, будет выплачиваться единовременное государственное пособие в размере 25 000 рублей. Кроме того, при присвоении указанного звания вручается нагрудный знак «Заслуженный работник физической культуры и спорта Псковской области».

«Почему только три, а не пять, например. Мне кажется, достойных людей может быть гораздо больше. Откуда такое искусственное ограничение?» - поинтересовалась депутат-единоросс Наталья Мельникова.

Елена Чернышова пояснила, что авторы законопроекта использовали аналогии по другим званиям в других сферах. При этом она согласилась, что в сфере спорта особенно высокая конкуренция. «На территории области действительно много выдающихся спортсменов и работников физической культуры. Посмотрим на практику применения закона. Если потребуется больше, мы готовы рассмотреть возможность внесения изменений в профильный закон», - добавила она.

Против ограничения высказалась и депутат Ирина Богачева («Единая Россия»): «Ограничение в спорте в три человека в год режет слух. Хочется, чтобы как можно больше людей занимались тренерской работой. Если по медикам и педагогам это ограничение мы еще можем понять, то по спорту не понимаем. Звание - это один из важных стимулов. С точки зрения наградной политики это понятно, но с точки зрения развития массовости спорта, это не очень убедительное ограничение».

К дискуссии подключилась начальник правового управления администрации Псковской области Наталья Волкова, которая напомнила, что в Псковской области предусмотрены единовременные ежемесячные выплаты за конкретные достижения, причем не только спортсменам, но и их тренерам. Кроме того, она обозначила, что лимит связан и с ограниченными возможностями бюджета.

Депутат-единоросс, директор великолукской школы №12 Елена Даньшова поинтересовалась, смогут ли получит новое звание учителя физкультуры. «Наши учителя показывают очень хорошие результаты в спорте. Сейчас заслуженного учителя получить практически невозможно, тем более учителям физической культуры, очень усложнены критерии. Очень сложно измерить результативность работы учителя по физкультуре. Но может повысить массовый интерес к баскетболу, как например, у нас в школе», - отметила она.

«Изначально рассматривались только спортивные школы. Мы работаем именно с тренерами, учителя физкультуры при разработке данного законопроекта не учитывались», - ответила Елены Чернышова.

Депутат-коммунист Дмитрий Михайлов в свою очередь попросил указать, сколько в Псковской области каждый год выдается званий заслуженных работников по разным сферам. Ему сообщили, что за период 2019-2020 годов награждено 57 человек, в частности, 10 медиков, 10 педагогов, 6 работников культуры. В этом году с начала года наградили всего 12.

В рамках заседания парламентского комитета депутаты поддержали проект закона и дали рекомендацию к его принятию в двух чтениях на ближайшей сессии областного заксобрания, которая состоится завтра, 25 марта.