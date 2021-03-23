Спорт

Псковичи завоевали медали на первенстве СЗФО по греко-римской борьбе

Спортсмены Центра спортивной подготовки Псковской области вернулись с медалями с первенства СЗФО России по греко-римской борьбе среди юниоров до 24 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре.



Фото: группа «Греко-римская борьба | «Булат» в социальной сети «ВКонтакте»

На мероприятии в Архангельске Илья Андрейчиков стал победителем в весовой категории до 97 кг и выполнил норматив мастера спорта России. Ибрагим Османов получил серебряную медаль в весовой категории до 67 кг, Дмитрий Горобец – бронзовую медаль в весовой категории до 87 кг.

Центр спортивной подготовки поздравляет борцов и тренера Ивана Яковенко с высокими результатами и желает новых побед в предстоящих соревнованиях.