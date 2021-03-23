Спорт

Псковских студентов обучили основам самообороны

Спортивное мероприятие организовали для студентов сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью!». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: Вероника Лотоцкая

Бойцы отряда специального назначения «ГРОМ» провели для ребят занятие, которое включало в себя кроссфит и боевые приемы борьбы. Как отметили организаторы, это позволило участникам акции не просто проверить свою физическую подготовку, но и обучиться основам самообороны.

Также студенты приняли участие в тематической игре брейн-ринг. В интеллектуальных состязаниях сразились более 12 команд, среди которых были волонтеры антинаркотического движения и курсанты Псковского филиала Академии ФСИН России. Ребята смогли ответить на все вопросы ведущего, особое внимание уделили правовому блоку и видам ответственности за правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков.

Оперуполномоченный УКОН УМВД России по Псковской области лейтенант полиции Маргарита Мухина рассказала студентам о важности данной акции, подчеркнула значимость активной гражданской позиции каждого: «Желаю всем вести здоровый образ жизни, а самое главное - уметь сказать твердое «Нет!» такой беде, как наркомания».

«Сообщи, где торгуют смертью» – ежегодная акция, целью которой является привлечение внимания широкой общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления.