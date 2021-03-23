Звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта» учредили в Псковской области

Депутаты Псковского областного Собрания поддержали законопроект, учреждающий звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Псковской области». Об этом с 56-й сессии регионального парламента, которая проходит 25 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Такое звание будут присваивать гражданам России - работникам организаций физической культуры и спорта независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих деятельность на территории Псковской области, за личные заслуги:
Звание будет присваивать не более чем трем гражданам в течение календарного года. Им выплатят единовременное государственное пособие в размере 25 000 рублей, а также вручат нагрудный знак «Заслуженный работник физической культуры и спорта Псковской области».
Согласно изменениям в закон «О наградах Псковской области», государственных гражданских служащих будут награждать почетными грамотами Псковского областного Собрания депутатов и губернатора за «безупречную и эффективную государственную гражданскую службу».
Законопроект в двух чтениях поддержали 38 парламентариев.