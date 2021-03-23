Спорт

Звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта» учредили в Псковской области

Депутаты Псковского областного Собрания поддержали законопроект, учреждающий звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Псковской области». Об этом с 56-й сессии регионального парламента, которая проходит 25 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Такое звание будут присваивать гражданам России - работникам организаций физической культуры и спорта независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих деятельность на территории Псковской области, за личные заслуги:

в создании условий для привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом;

в пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни;

в развитии детско-юношеского спорта и спорта высших достижений на базе специализированных спортивных школ;

в подготовке спортивных сборных команд Псковской области по различным видам спорта для участия в официальных спортивных мероприятиях;

в подготовке квалифицированных кадров для организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта.

Звание будет присваивать не более чем трем гражданам в течение календарного года. Им выплатят единовременное государственное пособие в размере 25 000 рублей, а также вручат нагрудный знак «Заслуженный работник физической культуры и спорта Псковской области».

Согласно изменениям в закон «О наградах Псковской области», государственных гражданских служащих будут награждать почетными грамотами Псковского областного Собрания депутатов и губернатора за «безупречную и эффективную государственную гражданскую службу».

Законопроект в двух чтениях поддержали 38 парламентариев.