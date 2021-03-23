Спорт

Лучших баскетболистов определили в финале областной спартакиады учащихся

Финальные соревнования XIII областной спартакиады учащихся по баскетболу среди команд юношей и девушек состоялись в Великих Луках с 22 по 24 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном Центре спортивной подготовки.

Фото здесь и далее: группа «Федерация баскетбола города Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте»

В соревнованиях приняли участие команды-победительницы полуфинальных соревнований спартакиады, а также команды из Пскова и Великих Лук.

Победителями среди юношей стали баскетболисты из Пскова, на втором месте — Порховский район, третье место заняла команда из Великих Лук. Спортсмены Новосокольнического района оказались на четвертом месте.

Лучшими игроками в командах стали Александр Попов, Максим Григорьев, Денис Липатов и Александр Бурмистров. Они получили призы от Федерации баскетбола города Великие Луки и баскетбольного клуба «Регион 60».

Среди девушек победители — команда из Великих Лук, на втором месте — спортсмены из Локнянского района, на третьем — команда из Пскова, на четвертом — Гдовский район.

Команды-призеры наградили кубками, игроков – медалями и дипломами.