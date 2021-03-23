Спорт

«Дни ГТО» прошли в Псковской области

Более 30 мероприятий состоялось в Псковской области с 11 по 24 марта в рамках «Дней ГТО». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном Центре спортивной подготовки.

Недавно исполнилось 90 лет с момента основания главного физкультурно-спортивного движения СССР – комплекса «Готов к труду и обороне». В честь этого с 11 по 24 марта по всей стране прошли «Дни ГТО».

В рамках «Дней ГТО» прошли веселые старты и познавательные беседы для младших школьников, различные спортивные эстафеты, муниципальный и межмуниципальный этапы зимнего фестиваля ВФСК ГТО среди всех категорий населения, конкурсы рисунков, презентаций, видеороликов. Также все центры тестирования провели дни открытых дверей и прием нормативов испытаний ГТО для всех желающих.

Всего в мероприятиях, посвященных «Дням ГТО» в Псковской области приняли участие 2639 человек.