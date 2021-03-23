Спорт

Волейболисты из Пскова стали победителями областной спартакиады школьников

Соревнования по очередному виду 13-ой областной спартакиады школьников завершились в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном Центре спортивной подготовки.

Фото здесь и далее: Сергей Иванов

В финальных соревнованиях по волейболу принимали участие по четыре команды юношей и девушек 2005-2006 годов рождения, прошедших предварительные зональные отборы и полуфинальные соревнования.

Волейболисты и волейболистки из Пскова заняли первые места, проиграв всего одну партию в шести финальных играх. Юноши и девушки из поселка Идрица Себежского района получили в соревнованиях «серебро». Девушкам из Невеля достались бронзовые медали, также как и юношам из Великих Лук.

Следующий вид спартакиады - соревнования по настольному теннису. Они пройдут 4 апреля.